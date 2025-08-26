المركزية - استقبل وزير الثقافة غسان سلامة في مكتبه في المكتبة الوطنية-الصنائع المدبر العام للرهبنة الانطونية المارونية رئيس دير مار يوحنا القلعة بيت مري الاب بشارة ايليا يرافقه الاب بشارة بو عبود مدير المعهد الانطوني الفني في الدكوانة بحضور المدير العام للاثار سركيس الخوري والمستشار المعمار جاد تابت ، وجرى التداول في عدد من الامور العامة والثقافية.

وتمنى الاب ايليا على الوزير زيارة دير مار يوحنا الاثري في بيت مري. وكانت مناسبة تم خلالها البحث في آلية استرداد القطع الأثرية العائدة للدير والتي احتفظت بها المديرية العامة للاثار إبان الحرب الاهلية.

من جهة ثانية قدم الاب ايليا سلسلة كتب من مؤلفاته للوزير سلامة.