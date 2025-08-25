المركزية - التقى وزير الثقافة غسان سلامة في مكتبه في المكتبة الوطنية-الصنائع، اندريه صفير سملر ولينا كرياكوس لاطلاع الوزير على نشاطات غاليري "سملر" في لبنان والمانيا للفنون التشكيلية، وكانت مناسبة تم خلالها مناقشة العقبات لجهة نقل اللوحات من الخارج.

من جهة أخرى، إستقبل وزير الثقافة، بحضور المدير العام للوزارة علي الصمد، رئيس بلدية طرابلس عبد الحميد كريمة ورئيس اللجنة الثقافية في البلدية باسم زودة، ووفد من مؤسسة طرابلس القديمة، ضم المحامية لبنى مسقاوي والمهندس منذر حمزة وريما سليمان، وتناول اللقاء واقع مدينة طرابلس، لا سيما القديمة ومنها قلعتها والاماكن الأثرية فيها.

إثر اللقاء، قال رئيس البلدية: "تشرفنا بلقاء الوزير سلامة، وكانت جولة افق حول مدينة طرابلس التي تعنينا جميعا، وقد لمسنا إهتمام معاليه وحرصه على إبراز جمالية مدينة طرابلس، لا سيما القديمة منها، وشكرناه على سعيه الدؤوب لتأمين التمويل لترميم المواقع الاثرية في المدينة التي نأمل ان تبصر النور قريبا جدا، والتفاؤل سيد الموقف بوجود الوزير الذي يعطينا الثقة والامل".

واضاف :"كما بحثنا في اقامة عدد من النشاطات برعاية الوزير ومنها سيكون في المدينة القديمة بالتنسيق مع دولة مصر".