المركزية - غادر وزير الثقافة غسان سلامة بيروت بعد ظهر اليوم متوجهاً الى الخليج تلبية لدعوة رسمية .

وستكون محطته الاولى في دولة قطر للمشاركة في افتتاح المؤتمر الدولي للاستشراق الذي سيعقد في مشيرب -الدوحة برئاسة وزيرة التربية والتعليم العالي الشيخة لولوة بنت راشد الخاطر ، وسيكون الوزير سلامة ضيف الجلسة الافتتاحية لمحور "نحو تواصل حضاري متوازن "

كما سيعقد وزير الثقافة على هامش زيارته سلسلة لقاءات مع المسؤولين في دولة قطر.

والمحطة الثانية لجولة الوزير سلامة ستكون لدولة الامارات العربية المتحدة، للمشاركة كمتحدث رئيسي في جلسة حوارية بعنوان "التراث من اجل السلام:صون المواقع الأثرية في مناطق النزاع " ،وذلك ضمن برامج الدورة 34من معرض ابو ظبي الدولي للكتاب التي تنطلق فعالياتها خلال الفترة من 26 نيسان الى 5 ايار في مركز أدينك ابو ظبي .

هذا وسيكون لوزير الثقافة سلسلة لقاءات مع المسؤولين في الامارات .