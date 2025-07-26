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وزير الثقافة عن رحيل زياد الرحباني: كنا نخاف من هذا اليوم لأننا كنا نعلم تفاقم حالته الصحية وتضاؤل رغبته في المعالجة

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