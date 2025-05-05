May 5, 2025 11:36 AMClock
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وزير الثقافة الإسرائيلي ميكي زوهر: وضع المختطفين لن يتحسن مع توسيع العملية بغزة وسيكون صعبا للغاية

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