Apr 23, 2025 2:37 PMClock
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وزير التنمية الاجتماعية السوداني: النازحون يتكدسون في مدينة طويلة بعد فرار سكان قرى جنوبي وغربي الفاشر إليها

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