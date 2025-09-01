11:21 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وزير التنمية الإدارية فادي مكي من بعبدا: نعلن انطلاق عملية وضع خطة شاملة لاصلاح القطاع العام ورئيس الجمهورية يؤكد رعايته لها

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o