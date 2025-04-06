Apr 6, 2025 6:09 PMClock
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وزير التجارة الأميركي لسي بي إس: انتهى زمن استغلال الولايات المتحدة وجميع الشركات ستأتي لبلدنا للاستثمار والرسوم الجمركية ستبقى سارية المفعول لأيام أو أسابيع

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