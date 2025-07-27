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Jul 27, 2025 4:37 PM
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2025-08-01 10:50:35
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مدير المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة (UNHCR) في لبنان Ivo Freijsen في زيارة وداعية إلى الرئيس عون الذي أشاد بالجهود التي بذلها خلال فترة عمله في ظل الظروف الصعبة التي مرّ بها لبنان
خريطة طريق واشنطن لبنانيا: الجيش شريك.. والسلطة أيضا "إذا"!
إذاعة الجيش الإسرائيلي: إنزال قرابة 150 رزمة مساعدات اليوم ما يعادل حمولة 5 شاحنات
تحية للجيش في عيده: مواقف تؤكد حصرية السلاح بالدولة
الرئيس عون: ليس هناك مؤسسة سيئة بل هناك إدارة سيئة تقود العاملين فيها الى الفساد
بين ٢٠٠ و٤٠٠ ألف لاجئ من لبنان الى سوريا نهاية ٢٠٢٥.. ماذا لو قرروا العودة؟
ألمانيا: بالتنسيق مع أميركا سلمنا أوكرانيا أنظمة باتريوت
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توقيف مروّج مخدّرات عند مدخل مخيّم صبرا – الرّحاب
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11:03 AM
مدير المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة (UNHCR) في لبنان Ivo Freijsen في زيارة وداعية إلى الرئيس عون الذي أشاد بالجهود التي بذلها خلال فترة عمله في ظل الظروف الصعبة التي مرّ بها لبنان
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11:01 AM
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10:52 AM
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