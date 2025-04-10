Apr 10, 2025 6:08 AMClock
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وزير التجارة الأميركي: سنبقي على نسبة 10% من الرسوم التي فرضها الرئيس ولن نزيد لنمنح الدول فرصة للتفاوض

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