Jul 5, 2025 3:06 PMClock
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وزير الاوقاف السورية محمد أبو الخير شكري يستقبل المفتي دريان في هذه الاثناء في المحطة الثالثة وما قبل الاخيرة التي ستكون في قصر الشعب

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