Jul 23, 2025 5:00 PMClock
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وزير الاقتصاد والصناعة السوري ووزير الاستثمار السعودي يطلقان مشروع مصنع "فيحاء" للإسمنت كأول مشروع لصناعة الإسمنت الأبيض في سوريا

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