Oct 18, 2025 3:15 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط: لن يُفرض علينا من صندوق النقد الدولي أي شروط لا نقبل بها والنقاش الآن يختلف عن الماضي وهناك احترام وتقدير للإجراءات التي اتخذتها الحكومة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o