Apr 14, 2025 3:31 PMClock
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وزير الاقتصاد عامر بساط لـ"بلومبرغ": المودعون اللبنانيون سيستردون أموالهم تدريجيا كجزء من أي إصلاح مالي شامل

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