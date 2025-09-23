2:36 PMClock
أبرز الأحداث
وزير الاقتصاد الإسباني: قرارات الحكومة تتضمن تعزيز الحظر الشامل لتصدير واستيراد الأسلحة من إسرائيل وقراراتنا تتضمن أيضا منع مرور الوقود المستخدم لأهداف عسكرية لإسرائيل من التراب الإسباني

