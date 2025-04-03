Apr 3, 2025 9:15 AMClock
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وزير الاقتصاد الألماني ردا على رسوم ترامب: أمامنا وقت للتوصل لاتفاق عبر التفاوض

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