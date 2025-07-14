Jul 14, 2025 6:50 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وزير الاقتصاد استكمل جولته الجنوبية مع ابو حيدر في صيدا: الجنوب هو النبض الاقتصادي وركيزة عملنا بناء الثقة بين المواطن والدولة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o