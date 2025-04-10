Apr 10, 2025 10:48 AMClock
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وزير الاعلام يكرّم الفنان الراحل فؤاد عواد

المركزية - كرّم وزير الاعلام بول مرقص الفنان الراحل فؤاد عواد، ⁠في سياق تكريمه المبدعين الذين أغنوا الفن والاعلام الرسمي بالعطاءات، وسلم كريمته الفنانة نادين ونجله اميل درع "تلفزيون لبنان" في استديوهات التلفزيون في الحازمية في حضور مدير البرامج هيثم كالوت والاعلامي روبير فرنجية، وذلك تقديراً لمسيرته في التمثيل التلفزيوني والمسرحي بشخصية "فارس ابن إم فارس" وكملحن ومؤلف موسيقي ورسام ولما تركه من مراجع عن الموسيقى وآلة العود في المكتبات الجامعية والموسيقية.

شكرت الفنانة نادين عواد لوزير الاعلام مبادرته الراقية التي تدل على الوفاء للكبار، وقالت: "ان حلقة "ألبوم الاصالة" مع الاعلامي روبير فرنجية عبر تلفزيون لبنان أرّخت والدها في كل المجالات ووثقت فنه وبصماته".

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