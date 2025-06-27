Jun 27, 2025 6:04 PMClock
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وزير الاعلام بول مرقص يتلو مقررات مجلس الوزراء: رفع الحد الادنى للاجور للمستخدمين والعمال ليصبح 28 مليون ليرة لبنانية على يعمل به بدءا من الشهر المقبل

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