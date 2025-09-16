10:54 AMClock
وزير الاعلام بول مرقص من قصر بعبدا: ملتقى الإعلام العربي في بيروت ينعقد برعاية رئيس الجمهورية خلال شهر تشرين الأول المقبل، ونوجّه الشكر إلى الوفد الكويتي على هذه المبادرة القيّمة

