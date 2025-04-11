Apr 11, 2025 7:50 PMClock
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وزير الاعلام بعد مجلس الوزراء: باشرنا بدراسة المواد المتعلقة بمشروع قانون إصلاح المصارف على أن نستكمل جلساتنا غدا عند الساعة العاشرة وقد أدخلنا عليه بعض التعديلات

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