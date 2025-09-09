10:30 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وزير الاشغال فايز رسامني: طريق جونية يجب توسيعه والمبلغ سيؤمن ووافقنا على تأمينه ونعمل ضمن القانون ولا نقبل بمعاناة المواطنين

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o