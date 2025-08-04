Aug 4, 2025 4:47 PMClock
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وزير الاشغال: أهم قرار اتخذته الحكومة هو وضع "سكانر" في مرفأي بيروت وطرابلس وهناك قرار إداري سنتخذه قريبًا لتوحيد القرار الأمني في مرفأ بيروت

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