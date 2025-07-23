Jul 23, 2025 5:59 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وزير الاستثمار السعودي : ولي العهد حريص على دعم سوريا وانتقالها للبناء والازدهار

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o