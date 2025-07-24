Jul 24, 2025 11:28 AMClock
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وزير الاستثمار السعودي: سنوقع 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة 24 مليار ريال مع سوريا

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