Apr 22, 2025 1:42 PMClock
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وزير الاتصال في الحكومة الأردنية: جبهتنا الداخلية متماسكة أمام التحديات وأجهزتنا الأمنية تقف سداً منيعاً أمام كل محاولات زعزعة استقرارنا

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