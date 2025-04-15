Apr 15, 2025 5:09 PMClock
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وزير الاتصال الحكومي الأردني: ضبط متفجرات متنوعة وأسلحة هرّبت من الخارج والخلية الرابعة ألقي القبض عليها مع أسلحة مختلفة

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