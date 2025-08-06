Aug 6, 2025 1:26 PMClock
أبرز الأحداث
وزير الاتصال الحكومي الأردني: إسرائيل تفرض رسوما جمركية تتراوح بين 300 إلى 400 دولار على الشاحنة الواحدة التي تعبر إلى قطاع غزة

