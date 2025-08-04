Aug 4, 2025 4:58 PMClock
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وزير الاتصالات شارل الحاج: نحن هنا للتأكيد أن على العدالة أن تأخذ مجراها وعلى الحكومة المحاسبة عندما يأتي الحساب فلا عدالة من دون تسليم سلاح

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