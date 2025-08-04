Aug 4, 2025 5:02 PMClock
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وزير الاتصالات شارل الحاج: على القضاء أن يستكمل عمله من دون تدخل سياسي وعلى العدالة أن تأخذ مجراها ولا عدالة تُبنى على النسيان ونحن من أهالي الضحايا ونعد ببناء دولة حقيقية

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