Jul 23, 2025 6:33 PMClock
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وزير الاتصالات الإيراني: تعطيل نظام تحديد المواقع العالمي GPS في بعض مناطق البلاد لأسباب أمنية

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