Jul 2, 2025 11:01 AMClock
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وزير الاتصالات الإيراني: انقطاعات الإنترنت بسبب هجمات سيبرانية من الخارج

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