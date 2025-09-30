Sep 30, 2025 1:29 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وزير الإقتصاد: تم الكشف على 6 مولدات بكل أنحاء بيروت وتم اختيارها نظرا لحجمها ولتكرار مخالفاتها وتبيّن وجود مخالفات وللمرة الأولى تم فتح محضر عدلي بحق المخالفين وحولنا هذه المخالفات للنائب العام المالي

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o