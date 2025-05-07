المركزية - حطت مساء اليوم في مطار رفيق الحريري الدولي _ بيروت طائرة اماراتية تتقل عددا من المواطنين الاماراتين الذين يزورون لبنان بعد قرار رفع الحظر عن سفر المواطنين الاماراتين الى لبنان.

وتجدر الإشارة الى ان الطائرة التي وصلت مساء اليوم هي ثالث الطائرات لهذا اليوم.

مرقص: وكان وزير الإعلام بول مرقص ممثلا رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون قد استقبل في المطار الطائرة الإماراتية الثانية.

ولفت الى ان خطوة اليوم تساهم في إعادة بناء الثقة بين لبنان والامارات وهناك لجان وزارية ومتابعة في اجتماعات لتذليل أي معوقة أمام قدوم الجاليات.

وشدد على ان الحكومة عازمة وناشطة على تذليل اي صعوبات أمام قدوم الإماراتيين ونحن بانتظار الخليجيين والدول الصديقة مشيرا الى ان الوضع الأمني مريح لإستقبال السياح وخاصة الأخوة في الخليج.

وقال مرقص:" نتّجه نحو إعادة تنشيط السياحة في لبنان وتقوية العلاقات مع الدول ونحضّ على التشجيع للسفر إلى لبنان و ماضون بالخطوات الإصلاحية ونتطلع قدماً إلى تفعيل الزيارات مع إخواننا العرب".

وأكد ان ثمة توجيهات من قبل فخامة الرئيس ومتابعة من رئيس الحكومة واجتماعات متتالية لتذليل اي معوقات من امام قدوم السياح ونأمل ان نرحب قريبا بالسعوديين فالطريق سالكة والمطار مفتوح أمامهم.

وقال:" نشكر إدارة المطار والأجهزة الأمنية على خلق المناخ الملائم والمطمئن للأخوة الخليجيين في سبيل عودتهم إلى لبنان".

في استقبال الطائرة الاولى: وكانت حطت في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت اول طائرة تابعة للخطوط الجوية الإماراتية تصل اليوم الى لبنان.

وازدانت صالة الوصول في المطار بالورود لاستقبال الطائرة وركابها، وذلك بعد سنوات من عدم هبوط الطيران الإماراتي في بيروت بسبب الأوضاع الامنية.

واعرب عدد من الركاب الإماراتيين لدى وصولهم الى المطار، عن فرحتهم بالعودة الى لبنان بعد التغييرات التي شهدها، لا سيما بعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

كما اشاروا الى ان حركة الوافدين من الإمارات ستشهد ازديادا خلال الايام المقبلة، مشيدين بحفاوة الاستقبال.

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دندن مرحبا: وفي السياق، نشر سفير لبنان في الإمارات العربية المتحدة فؤاد شهاب دندن، عبر حسابه على "إنستغرام" صورا من استقبال الوافدين الإماراتيين في مطار رفيق الحريري الدولي- بيروت، وكتب: "السابع من أيار وأول الواصلين من الأخوة الإماراتيين الزائرين للبنان، بعد سريان قرار رفع منع سفر المواطنين الإماراتيين إلى لبنان، الذي وبناء لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمّد بن زايد رئيس الدولة حفظه الله، اتخذ هذا القرار وتنفيذاً لما اتفق عليه أثناء زيارة العمل التي قام بها فخامة الرئيس العماد جوزف عون إلى أبوظبي الأسبوع الماضي".

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وتوجّه السفير اللبناني، إلى الوافدين الإماراتيين إلى لبنان، بالقول: "أهلاً بكم في بيروت".

واعتبر دندن أنّ هذه "خطوة تبعث على الأمل بعودة الأشقاء العرب إلى وطنهم الثاني لبنان، الذي سيُرحّب بهم ويستقبلهم بالورود وبكلّ ودّ وحب".

وتزامناً مع استئناف سفر المواطنين الإماراتيين إلى لبنان، اليوم، أفاد مديرون وعاملون في وكالات سفر إماراتية بأنّ رحلات الطيران من الإمارات إلى لبنان "تشهد إقبالاً كثيفاً مع معدلات إشغال مرتفعة"، وذلك عقب إلغاء قرار منع سفر الإماراتيين إلى لبنان، ممّا أدّى إلى "تدفّق الاستفسارات وطلبات الحجز فور صدوره، وسط توقعات بزيادة أكبر في الطلب خلال موسم الإجازات الصيفية".