Apr 14, 2025 7:12 PMClock
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وزير الإعلام كرم عادل مالك مقدرا مسيرته

زار وزير الإعلام المحامي بول مرقص، منزل الاعلامي عادل مالك في بلدة الهلالية في صيدا، وقدم له درعا تقديرية، مثنياً على "مسيرته المضيئة في العطاء الاعلامي، لا سيما في تلفزيون الدولة "تلفزيون لبنان"، الذي أعطاه من عمره وقدراته وفكره وبرامجه".

وشكرت كريمة الإعلامي مالك لوزير الاعلام مبادرته، واعتبرت أن " تكريم والدها، وهو على فراش المرض، لفتة كبيرة من وزير الإعلام في سجل التكريم وتبادل العطاء مع الذين أعطوا وأفنوا عمرهم في سبيل مؤسسات الدولة، لا سيما أن والدها، كان من أركان تلفزيون لبنان ووجوهه الراسخة في الذاكرة".

ووعد مرقص بـ"متابعة ملف مالك الصحي كأقل واجب من الدولة تجاه من أفنى حياته لها.

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