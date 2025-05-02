المركزية - أكد وزير الإعلام بول مرقص أن الوزارة في صدد العمل على إعداد نص نهائي عصري وحديث يحمي حرية الإعلام في لبنان، ويكفل حماية الصحفيين من التحديات والاعتداءات التي يواجهونها، يهدف إلى صون حقوق الصحفيين من خلال الانتقال من الإطار الجزائي العقابي إلى الإطار المدني ورفع العقوبات الجزائية عنهم، ونحن أمام تحدٍّ لإقرار هذا النص في مجلس النواب".

واعتبر مرقص وفي حديث لـ"صوت لبنان"، أن "الحرية الإعلامية في لبنان لا تزال مسؤولة"، و"نتمنى توجّهًا أكبر نحو المزيد من المهنية والشفافية، والحرص على الحياد والموضوعية في نقل الخبر"، لافتًا إلى أن للمواطنين دور أيضًا في التحقق من حقيقة الخبر المنقول، دون تصديق أو نشر أي خبر نتلقاه دون تدقيق".

وأشار إلى أنّ "العمل يتم بالتوازي على جميع الملفات التي تخص القطاع الإعلامي العام"، وفي ما يخص تلفزيون لبنان وتشكيل إدارته قال: "قد أنهينا مرحلة الترشيحات وأُقفل باب الترشح وتُجرى حالياً عملية فرز للطلبات تحت رقابة وزارة التنمية، وسيتم لاحقًا تشكيل لجنة خاصة للنظر في هذه الطلبات بسرية ومن دون أي تدخل".

وعن التغطية الإعلامية للإنتخابات البلدية والإختيارية، قال: "على الإعلام ممارسة أقصى درجات الحياد في نقل وقائع الانتخابات البلدية وقد نسّقنا مع وزارة الداخلية بخصوص الصمت الانتخابي وضرورة إبعاد هذه الانتخابات عن التأثيرات الإعلامية".