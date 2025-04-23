وقع وزير الإعلام المحامي بول مرقص ورئيس جامعة AUST الدكتور رياض صقر، عصر اليوم، مذكرة تفاهم وتعاون بين وزارة الإعلام والجامعة الأميركية للعلوم والتكنولوجيا، بحضور عدد من عمداء الجامعة وأساتذتها.

بعد النشيد الوطني، تحدث الزميل داني حداد فشكر لـ"مرقص تلبيته هذه الدعوة للقاء الطلاب والحوار معهم".

صقر

وألقى رئيس الجامعة كلمة قال فيها: "يسر الجامعة ويشرفها أن تستضيف الحقوقي والمثقف والنشط والإنساني الوزير المحامي بول مرقص، في مقابلة حوارية مع الإعلامي المميز داني حداد، ترافقه الطالبة دارين أبي حنا من قسم الإعلام في الجامعة. إنها ليست المرة الأولى التي تشهد فيها الجامعة هذا النشاط الحواري الوطني مع شخصيات في الشأن العام وطلاب أكاديميين، فهذه اللقاءات هي في صميم تحقيق الرسالة الوطنية والثقافية والإعلامية للجامعة الداعية إلى النقاش والتفاعل بين مختلف الأطراف الفاعلة على الصعيدين الوطني والأكاديمي".

أضاف: "الدكتور بول مرقص تشهد له الندوات والمجالس وأروقة المؤتمرات، وجامعتنا الذي كان من أساتذتها خلال عامي 2004 و2006، فهو هادىء رصين وراجح الرأي، حكيم وموضوعي في النقاش، يحترم الرأي الآخر. كما أنه واسع الأفق والثقافة، وملتزم قضايا الوطن والمجتمع. إن الوزير مرقص هو الخيار المناسب لانتظام الإعلام في لبنان والنهوض به، في ظل ما تشهده من طفرة في وسائل التواصل والاعلام الرقمي".

وتمنى "من خلال مذكرة التفاهم والتعاون التي ستوقع اليوم بين وزارة الاعلام والAUST المساهمة في النهوض المنشود والتعاون المثمر بين المؤسسات الأكاديمية والوزارة والمؤسسات الإعلامية".

مرقص

من جهته، تحدث وزير الإعلام فشكر هذه الاستضافة لـ"إدارة الجامعة بشخص رئيسها ومؤسستها هيام صقر، التي لها بصمة في التربية والتعليم في لبنان"، وقال: "هذه الجامعة، رغم كل التحديات التي واجهتها، تتوسع طامحة إلى ما هو أبعد، آخذة في الاعتبار الإدارة الرشيدة السليمة في التعليم والتطور التكنولوجي، واضعة ذلك نصب أعينها، ومعتبرة أن التقدم التكنولوجي والأكاديمي هما الخط البياني الذي تتبعه دائما، محققة الانجازات المستمرة، في ظل منافسة تعليمية في لبنان".

أضاف: "يشكل هذا البلد حاضنة تعليمية وتربوية كبيرة. ورغم التقدم الذي حققته دول قريبة منا صديقة وشقيقة، فلبنان ما زال متميزا بقطاعاته التعليمية".

وتوجه إلى الطلاب بالقول: "بصرف النظر عن التميز في العلامة التي تحصلون عليها والتصنيف الجامعي في نهاية السنة الجامعية، فأنتم تنطلقون بتميز وريادة، بفضل الجامعة".

حوار

وفي حوار مع الطلاب، قال الوزير مرقص: "نحن حرصاء على الحرية الإعلامية، التي كنا نطالب بها من على الشاشات والمنابر وفي كتاباتي، فهذه الحريات غنى للبنان وميزة تفاضلية لا يمكننا التراجع عنها".

وقال: "هناك أمر يهم الإعلاميين والصحافيين، وهو رفع سيف التوقيف والعقوبات الجزائية وإخراجهم من دائرة التحقيقات والمحاكمات الجزائية، إلى مكان أرحب، وهو ما يسمى بالهيئة الناظمة للإعلام في لبنان ببعدها المدني والأكاديمي".

وردا على سؤال عن مشاركة الشباب في تطوير القوانين وتغييرها، أجاب الوزير مرقص: "للشباب دور كبير يؤدونه على مستويات عدة، أولها دفع المشترع ليتحسس ضرورة تغيير القانون، حتى يشعر بالحاجة إليه، لاسيما أن التغيير ينبع من حاجات".

وأوضح أن "التشريع في قطاعات عدة جيد لكن عدم تطبيقه كان محل شكوى"، وقال: "إذا، علينا تحسين التشريع، تزامنا مع المتابعة في التطبيق. وانطلاقا من التطبيق، تعدل القوانين".

وأكد أن "هذه الحكومة تقوم بخطوات ملموسة وإجرائية"، وقال: "منذ أكثر من 6 سنوات، ونحن نطمح للإصلاحات المصرفية، فمنذ أسبوعين عدلت الحكومة نظام السرية المصرفية، وأرسلته إلى مجلس النواب، والأمر ذاته بالنسبة إلى إصلاح القطاع المصرفي، ونظرا إلى أنه حاجة أقررناه سريعا. وكذلك، فإن التعيينات ستخضع لآلية ومعايير سليمة تحافظ على الشفافية والعلنية والكفاءة تفاديا لأي تعيين غير مدروس".

وردا على سؤال عن اتفاقية التعاون بين وزارة الإعلام والجامعات في دعم الأبحاث الأكاديمية وتطوير القوانين، قال الوزير مرقص: "تحدثنا مع رئيس جامعة AUST في كيفية أن يكون طلابها موضع اهتمام وترحيب في المؤسسات الإعلامية الرسمية التابعة لوزارة الإعلام او المرتبطة بها، أي الوكالة الوطنية للإعلام والاذاعة اللبنانية وتلفزيون لبنان، حتى يتعرفوا عن كثب كيف تعمل هذه المؤسسات، وبالتالي كيف يمكنهم إدخال أفكارهم إليها".

ودعا الطلاب إلى "تقديم فكرة جيدة قابلة للتطبيق والتنفيذ على شاشة تلفزيون لبنان"، لافتا إلى أن "هذه الشاشة هي للناس".

ثم كان حوار مصور أجراه معه الإعلامي داني حداد واحدى خريجات الجامعة.