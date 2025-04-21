Apr 21, 2025 1:05 PMClock
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وزير الإعلام بول مرقص نعى البابا فرنسيس: لقد كان قداسة البابا صديقاً للبنان، محبّاً لشعبه، ومناصراً دائماً لقضيته في الحفاظ على رسالته في العيش المشترك

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