Jul 11, 2025 7:20 PMClock
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وزير الإعلام بول مرقص بعد جلسة مجلس الوزراء: الرئيس القبرصي أبدى استعداده لمدّ كابل بحري لإعطاء لبنان الكهرباء كما أكّد للرئيس عون أنّ قبرص ستؤمّن ألف فرصة عمل للبنانيين

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