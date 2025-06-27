Jun 27, 2025 6:07 PMClock
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وزير الإعلام بول مرقص بعد جلسة مجلس الوزراء: على إسرائيل الإنسحاب من النقاط المحتلة ووقف اعتداءاتها كي نتمكن من استكمال الموجبات علينا

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