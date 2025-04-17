Apr 17, 2025 1:12 PMClock
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وزير الإعلام بول مرقص بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء: الرئيس عون أكّد أنّ لقاءه مع الأمير تميم في قطر كان ممتزاً وقطر أكّدت دعمها المؤسّسة العسكريّة وزيادة استثماراتها في لبنان

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