Jul 31, 2025 10:54 PMClock
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وزير الإعلام السوري: من يعيق دخول المساعدات الإنسانية إلى محافظة السويداء هي جماعة حكمت الهجري أما الدولة فلا يمكن أن تعيق دخول المساعدات

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