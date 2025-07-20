Jul 20, 2025 9:31 PMClock
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وزير الإعلام السوري: لا بديل عن بلد واحد وحكومة واحدة وجيش واحد ولجنة التحقيق ستعلن كل النتائج عن أحداث الساحل

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