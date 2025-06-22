Jun 22, 2025 7:55 PMClock
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وزير الإعلام السوري بعد انفجار استهدف كنيسة في دمشق: نؤكد أهمية الوحدة الوطنية والسلم الأهلي ونتعهد ببذل الجهود لمحاربة التنظيمات الإجرامية

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