Jul 19, 2025 7:25 PMClock
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وزير الإعلام السوري: الدولة تعمل على إعادة الاستقرار والأمن إلى السويداء

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