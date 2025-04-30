Apr 30, 2025 9:22 PMClock
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وزير الإعلام السوري: الحكومة أكدت أن مبدأ السلم الأهلي أولوية بالنسبة لها

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