Jul 23, 2025 8:31 PMClock
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وزير الإعلام السوري: الاتفاقيات مع السعودية ستوفر 50 ألف فرصة عمل مباشرة

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