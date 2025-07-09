Jul 9, 2025 7:40 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وزير الأمن الإسرائيلي: وجودنا في قمة جبل الشيخ يشكل رصيدا سياسيا لأي اتفاقيات مستقبلية محتملة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o