Apr 30, 2025 8:59 AMClock
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وزير الأمن الإسرائيلي: التهديد الإيراني يتصدر أولوياتنا ومصممون على منع طهران من حيازة السلاح النووي أكثر من أي وقت مضى

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