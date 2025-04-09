Apr 9, 2025 11:22 AMClock
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وزير الأشغال فايز رسامني من مرفأ بيروت: سنعمل في مرفأ بيروت بنفس القوّة التي عملنا فيها في المطار واجتمعت اليوم مع الأجهزة الأمنيّة في المرفأ والأمن هنا ممسوك بيد من حديد

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